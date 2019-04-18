Футболист Шахтера назвал народы Украины и России "побратимами"

Олег Данченко выразил надежду на то, что отношения между странами наладятся.

Защитник "Шахтера" Олег Данченко, который на правах аренды выступает за российский "Енисей", назвал народы Украины и России "побратимами".

Украинского футболиста цитирует официальный сайт "Енисея".

Об этом Данченко сказал, отвечая на вопрос о том, как добирается из России в Украину.

"Обычно в Украину все добираются, в основном, через Минск, Ригу или Варшаву, Турцию. Это самый легкий путь. Прямого сообщения сейчас, к сожалению, нет. Надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем, ведь мы и русские - это народы-побратимы, мы раньше ездили в Россию, а россияне ездили к нам в Украину", - сказал Данченко.

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Отметим, что Данченко провел первую часть текущего сезона в "Шахтера", после чего в зимнее межсезонье перешел в "Енисей". В сезоне 2017-2018 футболист также играл в России, когда на правах аренды защищал цвета "Анжи".

Прошлой осенью Данченко получил дебютный вызов в сборную Украины, однако в футболке национальной сборной не дебютировал.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист Адеринсола Эсеола откровенно высказался о войне на Донбассе.