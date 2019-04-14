Десна обыграла Карпаты в 24-м туре УПЛ

Решающий гол черниговчане забили с 11-метрового.

В Чернигове завершился матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Десна" принимала "Карпаты". Хозяева одержали победу со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Счет открыли игроки "Десны". Егор Картушов уже на 8-й минуте вывел хозяев вперед после передачи Артема Фаворова.

На 19-й минуте Марьян Швед дальним ударом восстановил равновесие в счете.

Все решил эпизод на 72-й минуте встречи. Львовяне, по мнению арбитра Катерины Монзуль, нарушили правила на хавбеке "Десны" Андрее Богданове в своей штрафной. Пенальти реализовал Денис Фаворов.

На последних секундах компенсированного времени Марьян Швед мог вырвать для "Карпат" ничью, но упустил реальнейшую возможность.

Таким образом, "Десна" набрала 34 очка - команда из Чернигова возглавляет нижнюю шестерку турнирной таблицы УПЛ. У "Карпат" 24 пункта и 9-е место.