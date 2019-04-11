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Наставник Шахтера Фонсека может уйти летом в Рому

15:20, 11 апреля 2019
Футбол
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ФК &quot;Шахтер&quot;

Об этом сообщает итальянский портал Ilmessaggero.

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По данным источника, римский клуб планирует пригласить в клуб спортивного директора «Лилля» Луиса Кампоса на аналогичную должность. Сообщается, что фаворитом Кампоса на пост главного тренера римского клуба является именно Фонсека.

Если Кампос присоединится к «Роме», то вполне вероятно, что римляне будут всячески пытаться пригласить на должность главного тренера португальского специалиста.

В следующем туре УПЛ, 13 апреля, «Шахтер» примет в Харькове "Зарю".

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Теги: #Паулу Фонсека