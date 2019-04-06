Ливерпуль вернулся на первую строчку в АПЛ, одержав очередную волевую победу

Характер подопечных Юргена Клоппа позволил переломить ход матча против «Саутгемптона».

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал трудную победу в гостях над «Саутгемптоном» со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева открыли счет в стартовом отрезке встречи, благодаря забитому мячу Лонга на 9-й минуте. Подопечным Юргена Клоппа удалось вскрыть оборону «Святых» лишь под занавес первого тайма после гола Кейта.

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"Саутгемптон" достойно смотрелся во второй половине игры, сдерживая атакующий потенциал гостей вплоть до 80-й минуты, пока Салах не прервал свою девятиматчевую серию без забитых мячей, завершив голом сольный проход со своей половины поля. А финальный результат подытожил капитан «Ливерпуля» Хендерсон - 1:3.

Благодаря победе над «Саутгемптоном» команда Юргена Клоппа вновь на 2 очка опередила "Манчестер Сити", однако у подопечных Хосепа Гвардиолы 1 матч в запасе.

АПЛ. 33 тур.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» 1:3

Голы: Лонг, 9 — Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 85