Мариуполь обыграл в результативном матче Львов и поднялся на четвертое место в УПЛ

Команда Александра Бабича находится в зоне еврокубков.

"Мариуполь" в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграл ФК "Львов" со счетом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Львовяне повели в счете в середине первого тайма. Липе Велозо прицельно пробил со штрафного.

В начале второй половины встречи Александр Зубков сравнял счет, реализовав пенальти. В этом эпизоде красную карточку получил футболист ФК "Львов" Мартан. На 71-й минуте Андрей Борячук вывел гостей вперед, а через 5 минут Зубков оформил дубль. 1:3.

ФК "Львов" не сдавался и Владислав Приймак отыграл один гол, но на большее хозяев поля не хватило. 2:3.

После этой победы "Мариуполь" набрал 33 очка и вышел на 4-е место в турнирной таблице УПЛ. ФК "Львов" с 30 пунктами идет на 6-й позиции.