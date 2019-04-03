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Мариуполь обыграл в результативном матче Львов и поднялся на четвертое место в УПЛ

21:32, 03 апреля 2019
Футбол
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Андрей Борячук / fcmariupol.com

Львовяне повели в счете в середине первого тайма. Липе Велозо прицельно пробил со штрафного.

В начале второй половины встречи Александр Зубков сравнял счет, реализовав пенальти. В этом эпизоде красную карточку получил футболист ФК "Львов" Мартан. На 71-й минуте Андрей Борячук вывел гостей вперед, а через 5 минут Зубков оформил дубль. 1:3.

ФК "Львов" не сдавался и Владислав Приймак отыграл один гол, но на большее хозяев поля не хватило. 2:3.

После этой победы "Мариуполь" набрал 33 очка и вышел на 4-е место в турнирной таблице УПЛ. ФК "Львов" с 30 пунктами идет на 6-й позиции.

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Теги: #УПЛ-2018/19погода во Львове