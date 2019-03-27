УЕФА открыл дело против Украины по участию Мораеса в играх за сборную

Производство было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии.

УЕФА открыл дисциплинарное производство по участию Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Производство было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Это дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.

Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА, которые примут решение по нему на ближайшем заседании.

Дата заседания пока не объявлена.

Напомним, ранее португальское издание Maisfutebol сообщило, что ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации игрока, за что украинской команде грозят поражения в двух отборочных матчах Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).