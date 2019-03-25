Евро-2020: в последних 10-ти домашних матчах сборная Люксембурга потерпела лишь два поражения

В последнее время сегодняшний соперник сборной Украины очень удачно выступает в родных стенах.

Соперник сборной Украины в сегодняшнем поединке квалификации чемпионата Европы-2020 - национальная сборная Люксембурга - является крепким орешком.

В последнее время эта команда довольно удачно выступает в родных стенах. В последних 10-ти поединках на своем поле люксембуржцы потерпели лишь два поражения - от Австрии и Беларуси. Шесть из десяти последних домашних матчей были победными для команды, еще дважды Люксембург играл вничью. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, что к матчу 2-го тура отбора Евро Люксембург готовится в ранге лидера нашей группы - накануне команда из карликового государства победила Литву - 2:1.

Главный тренер нашего соперника Люк Хольц отдал должное силе сборной Украины.

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«Сборная Украины - грозный соперник, - отметил специалист. - В этой команде собраны техничные футболисты, они умело действуют на всех участках поля. Моим подопечным стоит не терять бдительности и стараться максимально избавить гостей свободных зон. Нам необходимо увеличить интенсивность ведения борьбы и действовать согласно выбранному плану на матч.

Глядя на игру сборной Украины, понимаешь, что у Андрея Шевченко, безусловно, есть тренерский талант. Он поставил украинцам быструю игру с выходом из обороны в атаку. Чувствуется, что в его команде все спланировано и отработано».

Как сообщал УНИАН, матч Люксембург - Украина состоится сегодня в 21.45 по киевскому времени.