Динамо: не обнаружили никаких дискриминационных проявлений во время матча с Челси

Киевский клуб выступил с заявлением после обвинений в расистских выкриках с трибун во время матча с "Челси".

ФК «Динамо» отреагировал на обвинение «Челси» в проявлениях расизма во время матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве.

Киевский клуб выступил со специальным заявлением на своем официальном сайте.

«Динамо» глубоко обеспокоено публичным заявлением, которое опубликовал «Челси» о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК «Олимпийский». Действительно, во время послематчевого брифинга делегат УЕФА сообщил представителям «Динамо» об обращениях официальных лиц «Челси» с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал «обезьяньи крики» в свой адрес во втором тайме.

Представители «Динамо» сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча.

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Особенно, учитывая то, что при наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, «Динамо» не имело и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место.

Несмотря на вышеуказанное, соответствующие службы «Динамо» оперативно провели расследование по поводу заявленного инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений.

Более того, согласно рапортам официальных лиц УЕФА, полученных 18 марта 2019 года, ни Делегат матча, ни Офицеры безопасности УЕФА (которых на данном матче было два), ни арбитры матча и наблюдатель арбитража, ни даже наблюдатель ФАРЕ (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали таких возгласов и вообще проявлений расистского или дискриминационного поведения.

«Нет расизму» – это не просто популярный лозунг, а один из ключевых приоритетов работы «Динамо», который полностью разделяет принцип нулевой терпимости к любым проявлениям дискриминации на стадионе и за его пределами», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, в понедельник, 18 марта, лондонский "Челси" подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча против "Динамо" в Киеве. Аналогичные обвинения в расистском поведении болельщиков "Динамо" были и в 2015 году во время матча этих команд в Киеве. Украинский клуб тогда был наказан проведением двух матчей без зрителей и денежным штрафом.