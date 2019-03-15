Динамо в матче с Челси установило новый рекорд ЛїЕ по количеству зрителей в сезоне

Матч посетило 64 830 болельщиков.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо — Челси посетило 64 830 болельщиков — это рекорд для киевского клуба в текущем сезоне.

Также это рекорд сезона и для всей Лиги Европы. Отметим, что среди матчей, сыгранных на территории Украины в сезоне 2018/19, этот показатель также является рекордным, сообщает SportArena.

Интересно, что предыдущий рекорд (48 902 болельщика) Динамо установило в матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Напомним, что самым посещаемым матчем Динамо в истории Лиги Европы остается игра против Эвертона (5:2) в марте 2015 года. Тогда на стадионе собрались 67 553 зрителя.

Всего НСК Олимпийский вмещает 70 050 болельщиков.

Отметим, что поражение от Челси стало для Динамо самым крупным в истории выступлений в еврокубках на своем поле. Игра в Киеве завершилась со счетом 0:5.