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Динамо в матче с Челси установило новый рекорд ЛїЕ по количеству зрителей в сезоне

10:04, 15 марта 2019
Футбол
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Болельщики Динамо установили рекорд посещаемости на матче Лиги Европы / Reuters

Также это рекорд сезона и для всей Лиги Европы. Отметим, что среди матчей, сыгранных на территории Украины в сезоне 2018/19, этот показатель также является рекордным, сообщает SportArena.

Интересно, что предыдущий рекорд (48 902 болельщика) Динамо установило в матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Напомним, что самым посещаемым матчем Динамо в истории Лиги Европы остается игра против Эвертона (5:2) в марте 2015 года. Тогда на стадионе собрались 67 553 зрителя.

Всего НСК Олимпийский вмещает 70 050 болельщиков.

Отметим, что поражение от Челси стало для Динамо самым крупным в истории выступлений в еврокубках на своем поле. Игра в Киеве завершилась со счетом 0:5.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига Европы#Челси#Динамо Киев