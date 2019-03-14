Легендарный экс-форвард Динамо: киевляне могут забить Челси, только если мяч ветром занесет

Анатолий Бышовец пессимистически оценил шансы "Динамо" в матче с лондонским клубом.

Легендарный в прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Бышовец поделился прогнозом на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором украинский клуб сыграет против «Челси».

"Есть ли шансы у «Динамо»? Нет, они есть у «Челси» - уехать с победой. При всей моей любви к Киеву, при всей моей симпатии к клубу, который меня воспитал как игрока, я должен сказать, что возможности у киевлян в матче с лондонцами очень ограниченные. Может быть, конечно, поле создаст некоторые преимущества в разрушении и несколько затруднит созидание.

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Но в любом случае уровень англичан достаточный для того, чтобы сыграть уверенно и спокойно, да и счет после первой игры больше порождает пессимизм у одних... Но может, кстати, привести и к недооценке соперника, что может позволить киевлянам забить гол. Но не думаю. Только если ветром занесет", - сказал Бышовец, чьи слова цитирует Bookmaker-ratings.

Как сообщал УНИАН, первый матч между "Динамо" и "Челси" в Лондоне завершился крупной победой английской команды - 3:0.

Ответный поединок пройдет сегодня в Киеве. Начало - в 19.55.