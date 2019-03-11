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Ювентус предложил контракт Зидану до 2022 года

14:41, 11 марта 2019
Футбол
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Зинедин Зидан / REUTERS

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Специалисту предложили трехлетний контракт, срок действия которого заканчивается в 2022 году. Издание отмечает, что Зидан уже встречался с представителями «Ювентуса» в Турине. Пока что легендарный французский игрок и тренер ответил отказом, однако ответ может быть не окончательным. По версии испанских журналистов, Зидан заявил, что примет решение о своем будущем в июне, перед началом следующего сезона.

Другим претендентом на 46-летнего Зидана является «Реал», однако Зидан не склонен к возвращению в Королевский клуб, откуда он ушел прошлым летом.

В данный момент туринский "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри. 

Зидан выступал за «Ювентус» с 1996-го по 2001 год и выиграл с командой шесть трофеев, включая два титула чемпиона Италии.

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Теги: #Ювентус#Зинедин Зидан