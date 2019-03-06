Зидан может вернуться на пост главного тренера Реала - СМИ

Королевский клуб готов в ближайшее время отправить в отставку нынешнего наставника Сантьяго Солари, с которым команда проваливает сезон.

Мадридский "Реал" может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера Сантьяго Солари и уже занялся поисками кандидатов на его место.

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Как сообщает издание AS со ссылкой на телеканал La Sexta, руководство Королевского клуба хочет вновь пригласить на место аргентинца Зинедина Зидана, который покинул команду минувшим летом. Президент "сливочных" Флорентино Перес поддерживает связь с французским тренером и готов предложить ему полный контроль над трансферами клуба.

По информации источника, Зидан готов принять предложение "Реала", но хотел бы подождать с назначением до июня.

Ранее сообщалось, что еще два гранда - "Ювентус" и "Челси" - рассматривают Зидана в качестве кандидата на пост главного тренера.