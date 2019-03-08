Шальке готов продать Коноплянку за 3-5 миллиона евро

Появились подробности возможного трансфера украинского легионера.

«Шальке» из Гельзенкирхена летом намерен избавиться от украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

Немецкий клуб готов продать 29-летнего игрока за скромную сумму: 3-5 млн евро, сообщает Sport.ua со ссылкой на Bild.

Такая скромная цена связана с двумя факторами: большой зарплатой Коноплянки (4,5 млн евро в год) и тем, что его контракт истекает в 2020 году.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел всего 14 матчей за «Шальке» и отдал 2 голевые передачи.

Евгений Коноплянка выступает за «Шальке» с лета 2017 года. Ранее игроком интересовался турецкий «Бешикташ» из Стамбула.