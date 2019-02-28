Украинский легионер "Манчестер Сити" Зинченко наиграл на медаль чемпионата Англии

Украинец пять раз выходил на поле в матчах АПЛ и все пять раз - в основном составе.

Левый защитник Манчестер Сити украинский легионер Александр Зинченко накануне в матче 28-го тура чемпионата Англии помог своей команде обыграть Вест Хэм - 1:0.

Зинченко вышел на привычной для себя позиции левого защитника, отыграл весь матч, но в этот раз был больше сосредоточен на игре в обороне и результативными действиями не отметился, сообщает Isport.

Эта игра стала для 22-летнего футболиста уже 5-й в текущем сезоне Премьер-лиги. И во всех матчах он вышел в стартовом составе.

Таким образом, украинец заслужил право получить медаль чемпионата. Напомним, что для того, чтобы получить медаль АПЛ, нужно провести минимум пять матчей в составе команды чемпиона.

В турнирной таблице Манчестер Сити после 28-ми туров идет на 2-м месте, проигрывая Ливерпулю один балл и опережая на 8 идущий третьим Тоттенхэм.