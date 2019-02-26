Гвардиола: надеюсь, Зинченко ждет долгая карьера в Ман Сити

Испанский наставник "Сити" хочет, чтобы Александр Зинченко остался в клубе.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем чемпионата Англии против "Вест Хэма" рассказал об украинском полузащитнике команды Александре Зинченко. Испанский наставник хочет, чтобы хавбек остался в клубе.

«Зинченко продемонстрировал мне важность и ценность того, что значит оставаться хорошим парнем. В начале сезона он был близок к тому, чтобы покинуть команду, но ни на одной из тренировок не видел его недовольным. Его ждет очень долгая карьера. Надеюсь, здесь», - цитирует Гвардиолу официальный твиттер "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, в матче против "Челси" в минувшее воскресенье Зинченко выиграл свой третий трофей в футболке "Манчестер Сити" - Кубок лиги.

22-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 16 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.