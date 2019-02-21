Наркотики и сожженный бар: стало известно, за что были жестоко избиты фанаты Селтика

Болельщиков полицейские сгоняли в бары и запрещали им покидать помещение.

Испанские и британские СМИ опубликовали причины столкновений болельщиков Селтика с полицией Валенсии накануне матча Лиги Европы.

По информации издания Scottish Sun, шотландские болельщики Селтика подожгли бар, посвященный шотландской команде Рейнджерс - непримиримому врагу Селтика, который расположен в городе Бенидорм, сообщает Isport.

Агрессивно настроенные фанаты сожгли флаги Рейнджерс, висевшие перед входом в заведение.

С этого начались притеснения. Как сообщает Mundo Deportivo, пятеро болельщиков были задержаны за сопротивление полиции, а еще один болельщик Селтика был арестован за перевозку наркотиков.

Английские СМИ сообщают, что свидетелей беспорядков полицейские сгоняли в бары и запрещали им покидать помещение. В случае, если люди пытались выйти на улицу, полицейские применяли насилие.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о массовых беспорядках в Валенсии накануне матча Лиги Европы, где испанские полицейские избивали фанатов шотландского Селтика. Также, по некоторым данным, полицейские стреляли в болельщиков резиновыми пулями.