Испанская полиция избила дубинками фанатов Селтика - возможно стреляла резиновыми пулями
Испанская полиция избила фанатов шотландского Селтика дубинками и, возможно, выпустила резиновые пули во время столкновений на улицах Валенсии накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.
Причина конфликта не сообщается - в Сети распространяются только видео, как полиция Валенсии избивает дубинками фанатов из Шотландии, сообщает Isport.
На одном из видео слышны выстрелы. В комментариях пострадавшие пишут, что по ним стреляли резиновыми пулями.
Игра Валенсия - Селтик начнется в 19.55. Первый матч в Шотландии завершился уверенной победой Валенсии со счетом 2:0.
Spanish police doing there best to keep everyone safe absolute joke @CelticFC@StandForCeltic@Celtic1888News@CelticFCSLO@Kieran_Celtic@paulthetimpic.twitter.com/Xz6trj5tHF— Daniel (@dan_mck98) 21 февраля 2019 г.