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Испанская полиция избила дубинками фанатов Селтика - возможно стреляла резиновыми пулями

12:26, 21 февраля 2019
Футбол
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Фанам Селтика устроили "теплый прием" в Валенсии / The Celtic Blog

Испанская полиция избила фанатов шотландского Селтика дубинками и, возможно, выпустила резиновые пули во время столкновений на улицах Валенсии накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Причина конфликта не сообщается - в Сети распространяются только видео, как полиция Валенсии избивает дубинками фанатов из Шотландии, сообщает Isport

На одном из видео слышны выстрелы. В комментариях пострадавшие пишут, что по ним стреляли резиновыми пулями.

Игра Валенсия - Селтик начнется в 19.55. Первый матч в Шотландии завершился уверенной победой Валенсии со счетом 2:0.

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Теги: #футбол#фанаты#Лига Европы#беспорядки