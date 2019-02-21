Испанская полиция избила дубинками фанатов Селтика - возможно стреляла резиновыми пулями

Фанаты шотландского клуба пережили неприятные мгновения во время выезда в Испанию.

Испанская полиция избила фанатов шотландского Селтика дубинками и, возможно, выпустила резиновые пули во время столкновений на улицах Валенсии накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Причина конфликта не сообщается - в Сети распространяются только видео, как полиция Валенсии избивает дубинками фанатов из Шотландии, сообщает Isport.

На одном из видео слышны выстрелы. В комментариях пострадавшие пишут, что по ним стреляли резиновыми пулями.

Игра Валенсия - Селтик начнется в 19.55. Первый матч в Шотландии завершился уверенной победой Валенсии со счетом 2:0.