Суркис: победа юношей Динамо над Ювентусом означает, что у нас есть будущее

Матч юных динамовцев с итальянским грандом в Киеве посетили 11 тысяч болельщиков.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал разгромную победу юношей "Динамо" (U-19) над сверстниками из туринского "Ювентуса" и выход команды в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

«Только что сказал в раздевалке ребятам, что если мы будем праздновать и почивать на лаврах, то это будет их последний успех. В пятницу жеребьевка, ребята настроены. Если люди верят в себя, то, естественно, цель - привезти трофей. За него нужно бороться, и ребята показали, что они могут за него бороться.

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Я поблагодарил ребят за игру. В команде были не только 19-летние, но и 16- и 17-летние игроки, и это говорит о том, что у киевского «Динамо» есть будущее. Фамилии называть не буду, но если они не остановятся и будут прогрессировать, чтобы попасть в первую команду, то это будет главным достижением», - отметил Игорь Суркис.

Президент "Динамо" также поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команду U-19 в матче с итальянским грандом. Игру посетили более 11 тысяч зрителей.

«Огромное спасибо всем болельщикам. Приятно, когда столько фанов на таком матче», - сказал Суркис в комментарии клубному Youtube-каналу "Динамо".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" (U-19) разгромило "Ювентус" и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.