Лига чемпионов, Атлетико - Ювентус: анонс, прогноз, составы, где смотреть

В Мадриде пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в Мадриде пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Атлетико" примет туринский "Ювентус". Это первая игра на данной стадии соревнований между командами. Ответный матч состоится в Турине 12 марта.

Ранее "Атлетико" и "Ювентус" встречались друг с другом в еврокубках дважды - в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 команды находились в одной группе, и тогда перевес был на стороне испанского коллектива, который победил дома - 1:0, а на выезде была зафиксирована ничья 0:0.

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Напомним, в нынешнем сезоне "Атлетико" занял второе место в квартете с "Боруссией", "Брюгге" и "Монако", при этом подопечные Симеоне уступили клубу из Дортмунда первую строчку лишь по разнице мячей. "Ювентус" оказался первым в сложной группе с "Манчестер Юнайтед", "Валенсией" и "Янг Бойз".

Пожалуй, главной изюминкой встречи будет возвращение в Мадрид Криштиану Роналду, который, однако, сыграет не на хорошо знакомой ему арене "Реала" "Сантьяго Бернабеу", а на стадионе одного из главных "врагов" Королевского клуба.

"Атлетико" является одним из клубов, в ворота которого Роналду забивал чаще всего в карьере. В 31 матче против "Матрасников" португалец отличился 22 раза. Интересно, продолжит ли голевую статистику Криштиану теперь и в футболке "Ювентуса". Кстати, недавно, 5 февраля, португальскому нападающему исполнилось 34 года.

То, что интрига в этом матче запредельна, подтверждают и котировки букмекерских контор, где преимущества нет ни у одной из команд. Английская компания William Hill микроскопический перевес отдает хозяевам поля (победа "Атлетико" - 2,80, ничья - 2,87, победа "Юве" - 2,87).

Накануне УЕФА обнародовал предварительные составы команд:

"Атлетико": Облак; Ариас, Хименес, Годин, Филипе Луис; Сауль, Коке, Родри, Лемар; Мората, Гризманн

Не сыграют: Эрнандес (колено)

"Ювентус": Щенсны; Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Бентанкур, Пьянич, Матюйди; Дибала, Манджукич, Роналду

Не сыграют: Хедира (аритмия), Дуглас Коста (бедро)

Под вопросом: Ругани (бедро)

В Украине матч покажет телеканал Футбол 2.

Начало игры - в 22.00.