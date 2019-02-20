Лига чемпионов, Шальке - Манчестер Сити: анонс, прогноз, составы, где смотреть

В Гельзенкирхене пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в Гельзенкирхене (Германия) пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шальке" примет английский "Манчестер Сити". Это будет первая игра на данной стадии соревнований между командами. Ответный матч состоится в Манчестере 12 марта.

Ранее "Шальке" и "Ман Сити" встречались друг с другом трижды - две победы в активе английской команды и одну встречу выиграл "Шальке".

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов "Шальке" занял второе место в квартете с "Порту", "Галатасараем" и "Локомотивом". "Манчестер Сити" был первым в группе, где выступали также "Лион", донецкий "Шахтер" и "Хоффенхайм".

Читайте такжеЛиверпуль, Бавария, Лион и Барселона не забили ни одного гола в матчах Лиги чемпионов

Одной из изюминок игры будет возвращение в Гельзенкирхен немецкого форварда Лероя Сане, который является воспитанником академии "Шальке" и выступал за основной состав клуба с 2014-го по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Сити".

Для украинских же болельщиков главный интерес представляет возможная встреча двух партнеров по сборной Украины - Евгения Коноплянки и Александра Зинченко. Отметим, что оба футболиста в строю и готовятся к игре в составах "Шальке" и "Ман Сити" соответственно.

На котировках букмекерских контор гости являются безусловными фаворитами с большим преимуществом. Если на победу "Шальке" можно поставить с коэффициентом 11 к 1, то на успех команды из Манчестера коэффициент - 1,27 к 1, на ничью - 5,80 к 1.

Накануне УЕФА обнародовал предварительные составы команд:

"Шальке": Нюбель; Калиджури, С. Сане, Настасич, Очипка; Маккенни, Бенталеб, Матондо, Ут, Коноплянка; Бургшталлер

Не сыграют: Маскарель (дисквалификация), Эмболо (плюсневая кость), Шопф (колено)

Под вопросом: Стамбули (скула)

"Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Отаменди, Ляпорт, Данило; де Брейне, Фернандиньо, Бернарду Силва; Стерлинг, Агуэро, Сане

Не сыграют: Менди (колено), Браво (ахилл), Габриэл Жезус (задняя мышца бедра), Стоунз (пах)

Под вопросом: Компани (мышца)

В Украине матч покажет телеканал Футбол 1.

Начало игры - в 22.00.