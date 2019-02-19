На матч Лиги Европы Динамо – Олимпиакос продано 39 тысяч билетов

Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков.

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) - «Олимпиакос» (Пирей, Греция) продано 39 тысяч билетов по состоянию на 12:00 19 февраля.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на билетный портал esport.in.ua

В данный момент продажа билетов продолжается.

Напомним, что первый матч в Греции завершился со счетом 2:2.

Ответный матч состоится в четверг, 21 февраля а НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало игры – в 22:00.