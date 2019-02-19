На матч Лиги Европы Динамо – Олимпиакос продано 39 тысяч билетов

14:52, 19 февраля 2019
Футбол
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Модульное шоу болельщиков &quot;Динамо&quot; на &quot;Олимпийском&quot; / focus.ua

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) - «Олимпиакос» (Пирей, Греция) продано 39 тысяч билетов по состоянию на 12:00 19 февраля.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на билетный портал esport.in.ua

В данный момент продажа билетов продолжается.

Напомним, что первый матч в Греции завершился со счетом 2:2.

Ответный матч состоится в четверг, 21 февраля а НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало игры – в 22:00. 

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Теги: #футбол#Лига Европы#Динамо Киев#билеты на футбол