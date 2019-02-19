На матч Лиги Европы Динамо – Олимпиакос продано 39 тысяч билетов
14:52, 19 февраля 2019Футбол
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Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков.
Модульное шоу болельщиков "Динамо" на "Олимпийском" / focus.ua
На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) - «Олимпиакос» (Пирей, Греция) продано 39 тысяч билетов по состоянию на 12:00 19 февраля.
Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на билетный портал esport.in.ua
В данный момент продажа билетов продолжается.
Напомним, что первый матч в Греции завершился со счетом 2:2.
Ответный матч состоится в четверг, 21 февраля а НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало игры – в 22:00.
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