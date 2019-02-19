НСК «Олимпийский» внедряет цифровые технологии - считывание билета с мобильного

Теперь нет необходимости распечатывать купленный онлайн билет.

На НСК «Олимпийский» появились новые входные терминалы, которые считывают билет с мобильного устройства.

Это стало возможным благодаря партнерству главной арены Украины, компании «Фаворит Спорт» и билетного оператора Esport..

Компания «Фаворит Спорт» делает все возможное, чтобы пребывание футбольных болельщиков на главной спортивной арене страны – НСК «Олимпийский» – было максимально комфортным.

Для этого, на воротах спорткомплекса «Север 2» (вход со стороны станции метро «Дворец спорта»), были установлены новые терминалы, которые сканируют штрих-код непосредственно с мобильного устройства. Теперь нет необходимости распечатывать купленный онлайн билет.

«Больше никаких оригами», - говорят в «Фаворит Спорт», отмечая, что инициатива была реализована для более комфортного пребывания футбольных болельщиков на главной спортивной арене страны.

«Мы внимательно следим за пожеланиями наших клиентов, которые регулярно посещают события на НСК «Олимпийский». Если в наши дни покупка билета осуществляется в два клика, то его печать вносила определенный дискомфорт. Именно поэтому «Фаворит Спорт», совместно со стадионом и компанией Esport, реализовали проект по замене считывателей билетов. Эта инициатива стала первым шагом в работе с болельщиками», – комментирует партнерство Ник Руденко, директор по маркетингу «Фаворит Спорт».

Протестировать новый терминал болельщики смогут уже 21 февраля на футбольном матче Лиги Европы УЕФА «Динамо» (Киев) – «Олимпиакос» (Пирей, Греция).