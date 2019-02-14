Онлайн-трансляция, Олимпиакос - Динамо - 2:2: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Сегодня в Пирее проходит первый матч плей-офф Лиги Европы.

Сегодня в Пирее (Греция) проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" будет противостоять греческому "Олимпиакосу" из Пирей.

Это будет первый из двух матчей на этой стадии соревнований. Ответная и решающая игра пройдет через неделю в Киеве.

Матч против греческой команды станет первой официальной игрой для команды Александра Хацкевича в 2019-м году.

Начало игры - в 19.55 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Добрый вечер!

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Поехали...

Стали известны стартовые составы команд:

Олимпиакос: 93. Жозе Са, 26. Вукович Я., 66. Сиссе Пап, 21. Цимикас, 4. Камара Мади, 7. Фортунис, 12. Гильерме, 31. Жиль Диаш, 18. Кока Хассан, 20. Мерия, 56. Поденсе

Динамо: 71. Бойко, 16. Миколенко, 26. Бурда, 94. Кенджёра, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 15. Цыганков, 29. Буяльский, 30. Шабанов, 9. Фран Соль, 10. Шапаренко

Перед началом игры традиционный ритуал нынешней недели в еврокубках - минута молчания в память об Эмилиано Сала.

Матч начинается!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Динамо".

2. Португальский вратарь греков Са хладнокровно забрал мяч и ликвидировал первый полу-момент гостей. Навешивал с фланга Цыганков.

4. Греки провели затяжную позиционную атаку - не опасную для ворот киевлян.

7. Фол против Шапаренко в центре поля. Пока идет очень медленная и малоинтересная игра.

9. И гол... Ахмед Хассан свободно получил мяч в центре штрафной площади и в окружении трех защитников буквально расстрелял ворота Бойко - 1:0.

12. Динамо ринулось в ответную атаку, но нарвалось на тактику мелкого фола со стороны греков. В частности, пострадал Вербич.

13. Цыганков подает штрафной - вратарь легко забирает мяч в руки.

16. Еще одна затяжная атака греков обрывается забросом мяча на фланг - слишком сильно, мяч уходит за лицевую линию.

18. Буяльский грубо нарушил правила в центре поля - арбитр пока карточек не достает.

19. Фортунис после грубейшей ошибки динамовской обороны не смог попасть в практически пустые ворота... Могло быть уже 0:2...

22. Буяльский получил повреждение в столкновении с соперником. Врачи на поле.

25. Соль предпринял попытку ускорится на флангге - Сиссе его опередил и отдал мяч вратарю.

27. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Ответный удар Буяльского получился очень эффектным - 1:1.

29. Еще один потенциально опасный пас отдавал Цыганков с фланга - защитники справились.

33. Киевляне явно перехватили инициативу, но забить гол никак не могут. Опасные моменты и давление на ворота соперника есть.

38. Четыре удара на данный момент нанес Олимпиакос по воротам Динамо. В ответ киевляне нанесли только один - стопроцентная результативность!!!

40. Греки подавали опасный штрафной с фланга - киевляне отбились.

41. И гол... 2:1. Жил Диас наносит потрясающий удар метров с 40-ка. Бойко явно запоздал с броском...

43. Соль получил заброс из глубины поля - явно не успевал к мячу. Вратарь проконтролировал ситуацию.

45. Арбитр добавил к основному времени первого тайма 2 минуты.

45+1. Миколенко попытался пойти в атаку, но напоролся на ногу защитника Олимпиакоса.

45+2. Соль получил мяч на углу штрафной площади и просто выбил его за лицевую линию - явный технический брак.

Перерыв

Второй тайм начался

46. Мяч с центра поля развели хозяева поля.

47. Греки проводили потенциально опасную атаку, но Кендзьора выбил мяч за боковую линию и разрядил обстановку.

51. Цыганков подал первый угловой в матче - после розыгрыша мяча греки спокойно забрали его у соперника.

54. Вербич пошел один на двух защитников Олимпиакоса, но потерял мяч на линии штрафной соперника.

57. Цыганков поборолся за мяч на фланге и сорвал атаку соперника - аут.

59. Поденсе получает предупреждение - грубый фол против Цыганкова.

60. Шапаренко бьет из убойной позиции после оригинального паса Соля - мимо.

63. Вербич зарабатывает штрафной для Динамо в опаснейшей позиции, по центру, возле линии штрафной.

64. Вербич бьет выше ворот...

67. Очередной заброс динамовцев в сторону ворот греков - защитники головой скидывают мяч на вратаря.

68. И еще раз Миколенко навешивает с фланга - и вновь Соль не дотягивается до мяча...

70. Замена в составе Олимпиакоса - Бибрас Натхо вместо Фортуниса

71. Цыганков - опаснейщий удар из убойной позиции, но Са каким-то чудом отражает мяч.

72. Угловой подал Цыганков - Са уверенно забрал мяч в руки.

73. Поденсе не попал по пустым воротам, фактически обыграв вратаря Бойко и защитников Динамо...

76. Предупреждение Вербичу - грубая игра.

80. Поденсе совершил шикарный дриблинг вдоль лицевой линии и пробил в ближний угол ворот - мяч влетел в обратную сторону сетки ворот.

81. Замена у Олимпиакоса - Лазорос Христудолопулос вместо Поденсе

82.- Замена у Динамо - Гармаш вместо Шапаренко.

83. И сразу же Гармаш вышел в атаку - после паса от Миколенко. Са ликвидировал опасность.

84. Замена у Динамо - Русин вместо Соля.

86. Замена у Олимпиакоса - Масолас вместо Жила Диаса.

87. Шепелев грубо нарушает правила на Лазорасе - без карточки.

88. Натхо ошибается в передаче и срывает потенциально очень опасную атаку своей команды.

89. Вербич опасно бил издали - попал в стену из защитников.

90. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 2:2... ВЕРБИЧ!!! Получил скидку головой от Цыганкова и забил красивым ударом в угол, прямо под штангу ворот Са.

90+1. Три минуты добавил арбитр.

90+2 Предупреждение получает Кендзьора - грубая игра.

90+3. Атака Олимпиакоса - удар головой, мяч попадает прямо в руки Бойко.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание.