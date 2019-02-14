Онлайн-трансляция, Олимпиакос - Динамо - 2:2: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Сегодня в Пирее (Греция) проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" будет противостоять греческому "Олимпиакосу" из Пирей.
Это будет первый из двух матчей на этой стадии соревнований. Ответная и решающая игра пройдет через неделю в Киеве.
Матч против греческой команды станет первой официальной игрой для команды Александра Хацкевича в 2019-м году.
Начало игры - в 19.55 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.
Добрый вечер!
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Поехали...
Стали известны стартовые составы команд:
Олимпиакос: 93. Жозе Са, 26. Вукович Я., 66. Сиссе Пап, 21. Цимикас, 4. Камара Мади, 7. Фортунис, 12. Гильерме, 31. Жиль Диаш, 18. Кока Хассан, 20. Мерия, 56. Поденсе
Динамо: 71. Бойко, 16. Миколенко, 26. Бурда, 94. Кенджёра, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 15. Цыганков, 29. Буяльский, 30. Шабанов, 9. Фран Соль, 10. Шапаренко
Перед началом игры традиционный ритуал нынешней недели в еврокубках - минута молчания в память об Эмилиано Сала.
Матч начинается!
1. Мяч с центра поля развели игроки "Динамо".
2. Португальский вратарь греков Са хладнокровно забрал мяч и ликвидировал первый полу-момент гостей. Навешивал с фланга Цыганков.
4. Греки провели затяжную позиционную атаку - не опасную для ворот киевлян.
7. Фол против Шапаренко в центре поля. Пока идет очень медленная и малоинтересная игра.
9. И гол... Ахмед Хассан свободно получил мяч в центре штрафной площади и в окружении трех защитников буквально расстрелял ворота Бойко - 1:0.
12. Динамо ринулось в ответную атаку, но нарвалось на тактику мелкого фола со стороны греков. В частности, пострадал Вербич.
13. Цыганков подает штрафной - вратарь легко забирает мяч в руки.
16. Еще одна затяжная атака греков обрывается забросом мяча на фланг - слишком сильно, мяч уходит за лицевую линию.
18. Буяльский грубо нарушил правила в центре поля - арбитр пока карточек не достает.
19. Фортунис после грубейшей ошибки динамовской обороны не смог попасть в практически пустые ворота... Могло быть уже 0:2...
22. Буяльский получил повреждение в столкновении с соперником. Врачи на поле.
25. Соль предпринял попытку ускорится на флангге - Сиссе его опередил и отдал мяч вратарю.
27. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Ответный удар Буяльского получился очень эффектным - 1:1.
29. Еще один потенциально опасный пас отдавал Цыганков с фланга - защитники справились.
33. Киевляне явно перехватили инициативу, но забить гол никак не могут. Опасные моменты и давление на ворота соперника есть.
38. Четыре удара на данный момент нанес Олимпиакос по воротам Динамо. В ответ киевляне нанесли только один - стопроцентная результативность!!!
40. Греки подавали опасный штрафной с фланга - киевляне отбились.
41. И гол... 2:1. Жил Диас наносит потрясающий удар метров с 40-ка. Бойко явно запоздал с броском...
43. Соль получил заброс из глубины поля - явно не успевал к мячу. Вратарь проконтролировал ситуацию.
45. Арбитр добавил к основному времени первого тайма 2 минуты.
45+1. Миколенко попытался пойти в атаку, но напоролся на ногу защитника Олимпиакоса.
45+2. Соль получил мяч на углу штрафной площади и просто выбил его за лицевую линию - явный технический брак.
Перерыв
Второй тайм начался
46. Мяч с центра поля развели хозяева поля.
47. Греки проводили потенциально опасную атаку, но Кендзьора выбил мяч за боковую линию и разрядил обстановку.
51. Цыганков подал первый угловой в матче - после розыгрыша мяча греки спокойно забрали его у соперника.
54. Вербич пошел один на двух защитников Олимпиакоса, но потерял мяч на линии штрафной соперника.
57. Цыганков поборолся за мяч на фланге и сорвал атаку соперника - аут.
59. Поденсе получает предупреждение - грубый фол против Цыганкова.
60. Шапаренко бьет из убойной позиции после оригинального паса Соля - мимо.
63. Вербич зарабатывает штрафной для Динамо в опаснейшей позиции, по центру, возле линии штрафной.
64. Вербич бьет выше ворот...
67. Очередной заброс динамовцев в сторону ворот греков - защитники головой скидывают мяч на вратаря.
68. И еще раз Миколенко навешивает с фланга - и вновь Соль не дотягивается до мяча...
70. Замена в составе Олимпиакоса - Бибрас Натхо вместо Фортуниса
71. Цыганков - опаснейщий удар из убойной позиции, но Са каким-то чудом отражает мяч.
72. Угловой подал Цыганков - Са уверенно забрал мяч в руки.
73. Поденсе не попал по пустым воротам, фактически обыграв вратаря Бойко и защитников Динамо...
76. Предупреждение Вербичу - грубая игра.
80. Поденсе совершил шикарный дриблинг вдоль лицевой линии и пробил в ближний угол ворот - мяч влетел в обратную сторону сетки ворот.
81. Замена у Олимпиакоса - Лазорос Христудолопулос вместо Поденсе
82.- Замена у Динамо - Гармаш вместо Шапаренко.
83. И сразу же Гармаш вышел в атаку - после паса от Миколенко. Са ликвидировал опасность.
84. Замена у Динамо - Русин вместо Соля.
86. Замена у Олимпиакоса - Масолас вместо Жила Диаса.
87. Шепелев грубо нарушает правила на Лазорасе - без карточки.
88. Натхо ошибается в передаче и срывает потенциально очень опасную атаку своей команды.
89. Вербич опасно бил издали - попал в стену из защитников.
90. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 2:2... ВЕРБИЧ!!! Получил скидку головой от Цыганкова и забил красивым ударом в угол, прямо под штангу ворот Са.
90+1. Три минуты добавил арбитр.
90+2 Предупреждение получает Кендзьора - грубая игра.
90+3. Атака Олимпиакоса - удар головой, мяч попадает прямо в руки Бойко.
МАТЧ ОКОНЧЕН!
Спасибо за внимание.