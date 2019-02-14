В центре Киева подрались фанаты Динамо и немецкого Айнтрахта

Фанаты клуба из Франкфурта-на-Майне ехали в Харьков на матч Лиги Еваропы.

Поздно вечером, 13 февраля, в самом центре Киеве подрались фанаты киевского Динамо и немецкого Айнтрахта (Франкфурт-на-Майне).

Согласно информации одной из ультрас-группировок, немцев было около 70 человек, а киевлян 35-40, сообщает SportArena.

Все это произошло в самом сердце столицы Украины на улице Крещатик.

Болельщики Айнтрахта, скорее всего, были в Киеве проездом и теперь отправятся в Харьков, где их команда сыграет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Первая встреча между Шахтером и Айнтрахтом состоится сегодня, 14 февраля, на ОСК Металлист. Начало матча – в 22:00.