В центре Киева подрались фанаты Динамо и немецкого Айнтрахта
10:20, 14 февраля 2019Футбол
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Фанаты клуба из Франкфурта-на-Майне ехали в Харьков на матч Лиги Еваропы.
Ультрас Динамо / footballnews.com.ua
Поздно вечером, 13 февраля, в самом центре Киеве подрались фанаты киевского Динамо и немецкого Айнтрахта (Франкфурт-на-Майне).
Согласно информации одной из ультрас-группировок, немцев было около 70 человек, а киевлян 35-40, сообщает SportArena.
Все это произошло в самом сердце столицы Украины на улице Крещатик.
Болельщики Айнтрахта, скорее всего, были в Киеве проездом и теперь отправятся в Харьков, где их команда сыграет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.
Первая встреча между Шахтером и Айнтрахтом состоится сегодня, 14 февраля, на ОСК Металлист. Начало матча – в 22:00.
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