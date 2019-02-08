Динамо и шведский Мальме сыграли вничью в контрольном матче в Марбелье

Скучная игра завершилась безголевой ничьей 0:0.

В Марбелье (Испания) завершился контрольный матч на зимнем межсехонном сборе с участием киевского Динамо и шведского Мальме.

Игра завершилась вничью - 0:0, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Матч проходил с небольшим территориальным преимуществом киевлян, но реализвать в голы его не удалось. В частности, несколько хороших моментов в атаке не использовал Виктор Цыганков.

А в концове игры, на 83-й минуте, предупреждение получил Беньямин Вербич.

Таким образом, динамовцы провели четвертый матч на учебно-тренировчном сборе в Марбелье (Испания). Ранее столичная команда обыграла болгарский ЦСКА (София) - 3:0, сыграла вничью с другим шведским клубом Мальме (0:0) и проиграла американской команде МЛС Нью-Ингленд Революшн" - 1:3.

Завтра киевляне проведут последний товарищеский матч в нынешнее зимнее межсезонье - против норвежской "Волеренги".