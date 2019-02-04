В Ла-Манше нашли тело среди обломков пропавшего самолета с футболистом

22 января самолет с футболистом исчез с радаров авиадиспетчеров на пути из Франции.

Спасатели нашли тело на борту легкомоторного самолета, которым летели аргентинский футболист британского "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон и который упал в Ла-Манш.

Об этом говорится в заявлении британского Управления по расследованию авиационных аварий (AAIB), передает "Европейская правда".

"К сожалению, на видеоматериалах среди обломков видно одного пассажира. AAIB сейчас рассматривает следующие шаги в консультации с семьями пилота и пассажира и полицией", - говорится в заявлении.

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22 января самолет с футболистом исчез с радаров авиадиспетчеров на пути из Франции. Он вылетел из Нанта в Кардифф утром, но позже транспортное средство исчез с экранов радаров в районе Ла-Манша. Перед исчезновением самолет из Салою на борту запросил аварийную посадку. Сала перебрался из "Нанта" в "Кардифф" 20 января.

Аргентинец стал рекордным трансфером в истории клуба. За него заплатили около 20 миллионов евро.