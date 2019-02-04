Непобедимые: Ювентус остался единственной "небитой" командой среди топ-чемпионатов

Остальные команды проиграли хотя бы одну игру.

Среди команд из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) осталась только одна, которая не терпела поражений в текущем сезоне. Это – туринский "Ювентус".

Компанию "Юве" составлял французский ПСЖ, однако днем ранее он проиграл "Лиону" (1:2), пишет ТСН.

Отметим, что "Ювентус" в 22-х турах Серии А лишь три раза не смог выиграть, сыграв вничью с "Дженоа" (1:1), "Аталантой" (2:2) и "Пармой" (3:3).

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В чемпионате туринцы лидируют с 9-очковым преимуществом над "Наполи".

Следующий матч Серии А "Ювентус" проведет 10 февраля против "Сассуоло".

Отметим, в Англии "Ливерпуль" потерпел 1 поражение, в Испании "Барселона" и "Атлетико" - по 2, в Германии дортмундская "Боруссия" проиграла 1 матч.