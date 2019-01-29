Шахтер начал второй зимний сбор в Турции

Участие во втором этапе подготовки "Шахтера" примет новичок клуба - израильский хавбек Манор Соломон.

Во вторник, 29 января, донецкий «Шахтер» отправился на второй зимний подготовительный сбор в Турцию.

В течение 10 тренировочных дней у команды запланировано 5 товарищеских матчей, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Чартерный рейс с делегацией «Шахтера» прибыл в Анталью в 13:30 по местному времени, и уже через час горняки разместились в Regnum Carya Golf & Spa Resort.

В состав делегации "Шахтера" вошли 28 футболистов. Список игроков, отправившихся в Турцию, выглядит следующим образом:

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

Защитники: Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.

Отметим, что участие во втором этапе подготовки "Шахтера" примет новичок клуба - израильский хавбек Манор Соломон.

Напомним, что до первого матча Лиги Европы с «Айнтрахтом», который состоится в Харькове 14 февраля, остается чуть больше двух недель.