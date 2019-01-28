"Динамо" опровергло интерес клуба к боснийскому футболисту Враньешу

Киевское "Динамо" никогда не интересовалось и в данный момент не интересуется указанным футболистом.

Учитывая растущее количество публикаций бельгийских СМИ по поводу возможного интереса "Динамо" к защитнику брюссельского "Андерлехта" Огнену Враньешу, "Динамомания" обратилась в пресс-службу "Динамо" за комментарием по данному вопросу.

Редакция сайта получила следующий ответ:

"Киевское "Динамо" никогда не интересовалось и в данный момент не интересуется указанным футболистом. Мало того, учитывая скандальную репутацию Враньеша, мы считаем, что распространение подобной информации в СМИ вредит имиджу нашего клуба".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно со ссылкой на бельгийское СМИ, что киевское «Динамо» намерено приобрести 29-летнего защитника больгийского «Андерлехта» (Брюссель) Огнена Враньеша. Якобы, киевляне уже сообщили бельгийскому клубу условия, на которых готовы провернуть данный трансфер, сообщал nieuwsblad.be. Вместе с тем, детали сделки издание не приводит.