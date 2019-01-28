Босниец Враньеш может перейти в киевское Динамо

У игрока конфликт с руководством «Андерлехта», которое хочет от него избавиться.

Киевское «Динамо» намерено приобрести 29-летнего защитника больгийского «Андерлехта» (Брюссель) Огнена Враньеша.

Киевляне уже сообщили бельгийскому клубу условия, на которых готовы провернуть данный трансфер, сообщает nieuwsblad.be.

Детали сделки издание не приводит.

Враньеш имеет конфликт с руководством «Андерлехта», которое хочет от него избавиться. Сейчас футболист тренируется со второй командой.

В текущем сезоне Враньеш провел 14 матчей, его контракт действует до лета 2022 года. До лета 2018 года Огнен защищал цвета АЕКа. На его счету 39 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.