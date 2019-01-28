Босниец Враньеш может перейти в киевское Динамо
11:53, 28 января 2019Футбол
114 0
У игрока конфликт с руководством «Андерлехта», которое хочет от него избавиться.
Киевское Динамо готово приобрести Огнена Враньеша / ФК Андерлехт
Киевское «Динамо» намерено приобрести 29-летнего защитника больгийского «Андерлехта» (Брюссель) Огнена Враньеша.
Киевляне уже сообщили бельгийскому клубу условия, на которых готовы провернуть данный трансфер, сообщает nieuwsblad.be.
Детали сделки издание не приводит.
Враньеш имеет конфликт с руководством «Андерлехта», которое хочет от него избавиться. Сейчас футболист тренируется со второй командой.
В текущем сезоне Враньеш провел 14 матчей, его контракт действует до лета 2022 года. До лета 2018 года Огнен защищал цвета АЕКа. На его счету 39 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter