цей матеріал доступний українською

Босниец Враньеш может перейти в киевское Динамо

11:53, 28 января 2019
Футбол
114 0
Киевское Динамо готово приобрести Огнена Враньеша / ФК Андерлехт

Киевляне уже сообщили бельгийскому клубу условия, на которых готовы провернуть данный трансфер, сообщает nieuwsblad.be.

Детали сделки издание не приводит.

Враньеш имеет конфликт с руководством «Андерлехта», которое хочет от него избавиться. Сейчас футболист тренируется со второй командой. 

В текущем сезоне Враньеш провел 14 матчей, его контракт действует до лета 2022 года. До лета 2018 года Огнен защищал цвета АЕКа. На его счету 39 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#трансферы#Динамо Киев#зимнее межсезонье