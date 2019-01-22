Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 18,8 миллиона евро
12:32, 22 января 2019Футбол
503 0
Футболист избежал реального тюремного срока.
Роналду с супругой возле здания суда в Мадриде / El Periodico
Суд Мадрида принял решение по делу об уклонении от уплаты налогов футболиста Криштиану Роналду.
Спортсмен приговорен к условному сроку 23 месяца и штрафу в 18,8 млн. евро, сообщает испанская El Periodico.
Нападающему сборной Португалии и туринского «Ювентуса» (в прошлом - мадридского "Реала") были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога с физических лиц с 2011 по 2014 годы.
Сумма оценивается в 5,7 млн евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter