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Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 18,8 миллиона евро

12:32, 22 января 2019
Футбол
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Роналду с супругой возле здания суда в Мадриде / El Periodico

Спортсмен приговорен к условному сроку 23 месяца и штрафу в 18,8 млн. евро, сообщает испанская El Periodico.

Нападающему сборной Португалии и туринского «Ювентуса» (в прошлом - мадридского "Реала")  были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога с физических лиц с 2011 по 2014 годы.

Сумма оценивается в 5,7 млн евро. 

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