Определились имена соперников Динамо на втором тренировочном сборе в Испании
09:01, 18 января 2019Футбол
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Киевляне сыграют с клубами из Швеции, Норвегии и США.
Официальная страница "Динамо" в Instagram
Киевское «Динамо» объявило соперников, с которыми команда сыграет во время второго этапа подготовки зимой в Испании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Второй тренировочный сбор "Динамо", как и первый, пройдет в Марбелье с 30 января по 13 февраля. На протяжении этого времени подопечные Александра Хацкевича проведут 5 спаррингов. Соперники:
2 февраля - «Эстерсунд» (Швеция)
5 февраля - на стадии переговоров
6 февраля - «Нью-Ингленд Революшн» (США)
8 февраля - «Мальме» (Швеция)
9 февраля - «Хеугесунн» (Норвегия)
Отметим, что на первом сборе «Динамо» проведет три товарищеские матча.
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