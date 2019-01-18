Определились имена соперников Динамо на втором тренировочном сборе в Испании

Киевляне сыграют с клубами из Швеции, Норвегии и США.

Киевское «Динамо» объявило соперников, с которыми команда сыграет во время второго этапа подготовки зимой в Испании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Второй тренировочный сбор "Динамо", как и первый, пройдет в Марбелье с 30 января по 13 февраля. На протяжении этого времени подопечные Александра Хацкевича проведут 5 спаррингов. Соперники:

2 февраля - «Эстерсунд» (Швеция)

5 февраля - на стадии переговоров

6 февраля - «Нью-Ингленд Революшн» (США)

8 февраля - «Мальме» (Швеция)

9 февраля - «Хеугесунн» (Норвегия)

Отметим, что на первом сборе «Динамо» проведет три товарищеские матча.