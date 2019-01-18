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Определились имена соперников Динамо на втором тренировочном сборе в Испании

09:01, 18 января 2019
Футбол
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Официальная страница "Динамо" в Instagram

Киевское «Динамо» объявило соперников, с которыми команда сыграет во время второго этапа подготовки зимой в Испании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Второй тренировочный сбор "Динамо", как и первый, пройдет в Марбелье с 30 января по 13 февраля. На протяжении этого времени подопечные Александра Хацкевича проведут 5 спаррингов. Соперники:

2 февраля - «Эстерсунд» (Швеция)

5 февраля - на стадии переговоров

6 февраля - «Нью-Ингленд Революшн» (США)

8 февраля - «Мальме» (Швеция)

9 февраля - «Хеугесунн» (Норвегия)

Отметим, что на первом сборе «Динамо» проведет три товарищеские матча.

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Теги: #Динамо Киев