Определились все соперники Динамо во время первого зимнего сбора

Киевляне встретятся с немецким "Бохумом", румынским "Стяуа" и чешской "Спартой".

Определились все спарринг-партнеры киевского "Динамо" во время первого зимнего подготовительного сбора в испанской Марбелье, который начнется 13 января.

Об этом сообщает официальный твиттер киевского клуба.

В своем первом матче 19 января команда Александра Хацкевича встретится с немецким "Бохумом", представляющим вторую Бундеслигу.

Читайте такжеИгроки и тренеры Динамо поздравили болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)

После этого 23 января киевляне будут противостоять румынскому "Стяуа", а 26 января "бело-синие" встретятся с чешской "Спартой".

Все матчи будут траслироваться на клубном канале "Динамо" в YouTube.

Визначились всі спаринг-партнери FC Dynamo Kyiv на першому іспанському зборі 🇪🇸



19/01 🆚 @VfLBochum1848eV

23/01 🆚 @fcsteaua

26/01 🆚 @acsparta_cz



Всі матчі транслюватимуться на нашому клубному каналі в YouTube. pic.twitter.com/cXOiHgn1h4 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 2, 2019

Всего динамовцы проведут два сбора в Испании, в рамках которых сыграют 9 контрольных матчей.

В Марбелью "Динамо" отправится 13 января, а по окончании сборов киевляне полетят в Грецию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" (14 февраля).