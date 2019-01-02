цей матеріал доступний українською

Определились все соперники Динамо во время первого зимнего сбора

16:07, 02 января 2019
Футбол
73 0
"Динамо" узнало своих первых соперников на сборах в 2019 году / facebook.com/fcdynamoua

Определились все спарринг-партнеры киевского "Динамо" во время первого зимнего подготовительного сбора в испанской Марбелье, который начнется 13 января.

Об этом сообщает официальный твиттер киевского клуба.

В своем первом матче 19 января команда Александра Хацкевича встретится с немецким "Бохумом", представляющим вторую Бундеслигу.

Читайте такжеИгроки и тренеры Динамо поздравили болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)

После этого 23 января киевляне будут противостоять румынскому "Стяуа", а 26 января "бело-синие" встретятся с чешской "Спартой".

Все матчи будут траслироваться на клубном канале "Динамо" в YouTube.

Всего динамовцы проведут два сбора в Испании, в рамках которых сыграют 9 контрольных матчей.

В Марбелью "Динамо" отправится 13 января, а по окончании сборов киевляне полетят в Грецию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" (14 февраля).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Киев