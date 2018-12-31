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Полузащитник Зари Харатин подписал контракт с венгерским Ференцварошем (видео)

10:41, 31 декабря 2018
Футбол
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Игорь Харатин покинул "Зарю" и перешел в "Ференцварош" / ua-football.com

По информации агента полузащитника Вадима Шаблия, соглашение украинца с венгерским клубом рассчитано на 2,5 года, при этом в контракте есть опция продления на один сезон.

Сумма перехода составила 600 тысяч евро, также в контракте прописаны бонусы. Отметим, что контракт Харатина с луганским клубом истекал в 2020 году.

Также "Ференцварош" уже выпустил ролик с презентацией нового игрока:

Напомним, что главным тренером "Ференцвароша" является украинец Сергей Ребров.
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Теги: #Заря Луганск#Ференцварош