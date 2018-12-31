Полузащитник Зари Харатин подписал контракт с венгерским Ференцварошем (видео)

Украинец будет выступать под руководством своего соотечественника Сергея Реброва.

Венгерский "Ференцварош" на своем официальном сайте сообщил о трансфере украинского футболиста "Зари" Игоря Харатина.

По информации агента полузащитника Вадима Шаблия, соглашение украинца с венгерским клубом рассчитано на 2,5 года, при этом в контракте есть опция продления на один сезон.

Сумма перехода составила 600 тысяч евро, также в контракте прописаны бонусы. Отметим, что контракт Харатина с луганским клубом истекал в 2020 году.

Также "Ференцварош" уже выпустил ролик с презентацией нового игрока: