Экс-игрок сборной Украины по футболу Милевский покинул венгерскую Кишварду

Игрок уходит по собственной инициативе и вернется в свою прежнюю команду - белорусское Динамо из Бреста.

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Милевский покинул венгерскую Кишварду по собственной инициативе.

В первый день подготовки ко второй половине сезона 2018/19 игрок обратился с просьбой к руководству расторгнуть контракт досрочно - на полгода ранее срока и ему не стали чинить препятствий, сообщает официальный сайт клуба.

По этой причине Милевский не начал работать с командой, и решение было принято в среду.

«Как бы мы ни сожалели о сложившейся ситуации, мы решили пойти на встречу просьбе Артема Милевского. 33-летний нападающий в настоящее время готовится к возобновлению сезона в своем бывшем клубе «Динамо Брест». Мы благодарим Артема за месяцы, которые провели вместе, и желаем больших успехов в дальнейшей жизни», - сказал Аттила Ревеш, спортивный директор ФК Кишварда.

Артем Милевский заключил контракт с Кишвардой в конце августа. Он провел 8 матчей в чемпионате Венгрии, пять раз выходил на поле в стартовом составе команды, отыграв в общей сложности 459 минут на поле и отличился двумя голевыми передачами. Сам украинский легионер голов не забивал.