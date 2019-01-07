FIFA 19 представила команду года с Месси и Роналду, но без Неймара
Компания EA Sports в твиттере объявила имена 11 игроков, которые вошли в команду года футбольного симулятора FIFA 19.
Среди лучших неожиданно не оказалось нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, лидера "Атлетико" Антуана Гризманна и форварда "ПСЖ" Неймара. Наибольшее представительство в сборной у мадридского "Реала" - 4 игрока.
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Вратарь: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед)
Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – Реал), Верджил ван Дейк (Ливерпуль)
Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Нголо Канте (Челси), Лука Модрич (Реал)
Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус)
🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 7, 2019
GK: De Gea
DEF: Marcelo
DEF: Sergio Ramos
DEF: van Dijk
DEF: Varane
MID: De Bruyne
MID: Kante
MID: Modric
FWD: Mbappe
FWD: Messi
FWD: Ronaldo
Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY#FUTpic.twitter.com/jgF2Zg6Owv
Среди номинантов на попадание в сборную было 55 футболистов, среди них 5 вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.
FIFA 19 - это 26-я футбольная игра из серии игр FIFA, разработанная для платформ Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3 и других. Лицом игры является футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.