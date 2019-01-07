FIFA 19 представила команду года с Месси и Роналду, но без Неймара

FIFA 19 - это 26-я футбольная игра из серии игр популярного компьютерного симулятора.

Компания EA Sports в твиттере объявила имена 11 игроков, которые вошли в команду года футбольного симулятора FIFA 19.

Среди лучших неожиданно не оказалось нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, лидера "Атлетико" Антуана Гризманна и форварда "ПСЖ" Неймара. Наибольшее представительство в сборной у мадридского "Реала" - 4 игрока.

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Вратарь: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед)

Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – Реал), Верджил ван Дейк (Ливерпуль)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Нголо Канте (Челси), Лука Модрич (Реал)

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус)

🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆



GK: De Gea

DEF: Marcelo

DEF: Sergio Ramos

DEF: van Dijk

DEF: Varane

MID: De Bruyne

MID: Kante

MID: Modric

FWD: Mbappe

FWD: Messi

FWD: Ronaldo



Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY#FUTpic.twitter.com/jgF2Zg6Owv — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 7, 2019

Среди номинантов на попадание в сборную было 55 футболистов, среди них 5 вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

FIFA 19 - это 26-я футбольная игра из серии игр FIFA, разработанная для платформ Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3 и других. Лицом игры является футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.