Шаран признан лучшим футбольным тренером 2018 года в Украине

На зимний перерыв "Александрия" под руководством Владимира Шарана ушла на 3-м месте в УПЛ.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018 года, назвав имя лучшего специалиста.

Лучшим тренером года стал наставник "Александрии" Владимир Шаран. На зимний перерыв его команда ушла на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, а рулевой киевского «Динамо» Александр Хацкевич занял третье место.

В пятерке лучших оказались также Юрий Бакалов (ФК «Львов») и Юрий Вернидуб («Заря»).

Как сообщал УНИАН, нападающий "Карпат" Марьян Швед назван лучшим молодым футболистом Украины 2018 года.