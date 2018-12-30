Шаран признан лучшим футбольным тренером 2018 года в Украине
16:11, 30 декабря 2018Футбол
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На зимний перерыв "Александрия" под руководством Владимира Шарана ушла на 3-м месте в УПЛ.
Владимир Шаран / fco.com.ua
Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018 года, назвав имя лучшего специалиста.
Лучшим тренером года стал наставник "Александрии" Владимир Шаран. На зимний перерыв его команда ушла на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.
На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, а рулевой киевского «Динамо» Александр Хацкевич занял третье место.
В пятерке лучших оказались также Юрий Бакалов (ФК «Львов») и Юрий Вернидуб («Заря»).
Как сообщал УНИАН, нападающий "Карпат" Марьян Швед назван лучшим молодым футболистом Украины 2018 года.
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