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Дебютант сборной Украины Швед признан лучшим игроком Карпат в 2018 году (видео)

01:02, 21 декабря 2018
Футбол
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Марьян Швед / fckarpaty.com

Голосование проводилось среди болельщиков львовской команді в социальных сетях Facebook и Instagram. 

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Отметим, что Швед является лучшим бомбардиром «зелено-белых» в сезоне-2018/2019, отличившись в воротах соперников восемь раз. 

В этом году Марьян Швед впервые получил вызов в национальную сборную Украины. Дебют игрока в команде Андрея Шевченко произошел 20 ноября, в товарищеском матче против Турции.

Кроме того, Швед стал лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре. 

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Теги: #Карпаты