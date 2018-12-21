Дебютант сборной Украины Швед признан лучшим игроком Карпат в 2018 году (видео)

Марьян Швед набрал наибольшее количество голосов болельщиков.

Нападающий львовских «Карпат» Марьян Швед признан лучшим игроком команды в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Голосование проводилось среди болельщиков львовской команді в социальных сетях Facebook и Instagram.

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Отметим, что Швед является лучшим бомбардиром «зелено-белых» в сезоне-2018/2019, отличившись в воротах соперников восемь раз.

В этом году Марьян Швед впервые получил вызов в национальную сборную Украины. Дебют игрока в команде Андрея Шевченко произошел 20 ноября, в товарищеском матче против Турции.

Кроме того, Швед стал лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре.