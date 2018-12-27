Знаменитого игрока МЮ Руни обыскали перед входом на домашний стадион команды

Руни отдал "Манчестер Юнайтед" 13 лет своей карьеры

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни подвергся обыску перед домашним поединком "красных дьяволов" в чемпионате.

Когда Руни собирался заходить на "Олд Траффорд", его неожиданно начали щупать стюарды стадиона, сообщает ТСН.Проспорт.

Работники арены хотели удостовериться в том, что игрок не имеет при себе ничего противозаконного - оружия, наркотиков или колющих и режущих предметов. Руни спокойно воспринял эти меры безопасности и даже улыбнулся.

Отметим, что Руни отдал "Манчестер Юнайтед" 13 лет своей карьеры. За это время он успел провести 559 матчей, в которых отметился 253 забитыми голами. Также в его активе 120 поединков и 53 мяча за сборную Англии.

Сейчас 33-летний форвард выступает за американский "Ди Си Юнайтед". В этом сезоне на его счету 12 голов и 6 передач в 12 играх.

Игра между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом" завершилась уверенной победой "манкунианцев" со счетом 3:1.