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Тоттенхэм в лондонском дерби обыграл Арсенал и вышел в полуфинал Кубка лиги

00:00, 20 декабря 2018
Футбол
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Арсенал - Тоттенхэм / REUTERS

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги встречались лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой "Тоттенхэма" со счётом 2:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В составе победителей точными ударами отметились южнокорейский нападающий Сон Хюн Мин и полузащитник Деле Алли, которые отличились на 20-й и 59-й минутах соответственно. Таким образом, в полуфинал турнира вышел «Тоттенхэм», а «Арсенал» завершил выступление в Кубке лиги. "Канониры" проиграли второй поединок кряду после 22-матчевой серии без поражений.

В другом поединке, который состоялся сегодня, "Челси" одолел "Борнмут" - 1:0 - благодаря голу Эдена Азара. "Синие" также стали полуфиналистами.

Компанию "Тоттенхэму" и "Челси" в следующей стадии составят "Манчестер Сити" и "Бертон", представляющий третий дивизион, которые выиграли свои четвертьфиналы во вторник.  

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Теги: #Арсенал Лондон#Тоттенхэм