Зинченко эффектно вывел Манчестер Сити в полуфинал Кубка английской лиги (видео)

Украинец ударом в девятку реализовал решающий 11-метровый в послематчевой серии.

Хавбек «Манчестер Сити» украинец Александр Зинченко забил решающий пенальти в послематчевой серии в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Лестера".

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Весь матч Зинченко отыграл на позиции левого защитника. Основное время игры закончилось со счетом 1:1. В первом тайме за "Сити" отличился Де Брюйне, а после перерыва Олбрайтон сравнял счет.

В серии пенальти победу одержали «Сити». Именно Александр пробил решающий пенальти, который вывел команду в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец получил за матч 7,4 балла от авторитетного агентства Whoscored. Это третий показатель в команде.

В нынешнем сезоне Зинченко провел восемь матчей в составе «Сити» во всех турнирах.