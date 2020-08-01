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Ломаченко устроил "бой с тенью" на песке (видео)

13:37, 01 августа 2020
Бокс
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Ломаченко может выйти на ринг уже в октябре / фото boxingscene.com

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Видео опубликовано в Instagram-паблике lomus_official.

Боксер находится в собственном отеле, который он открыл на берегу Черного моря в поселке Затока. 

Чемпион устроил "бой с тенью", а также подбрасывал тяжелые мячи, наполненные песком.

Боксер ведет подготовку к своему следующему поединку против американского чемпиона IBF Теофимо Лопеса. В настоящий момент базовая дата для проведения поединка - 3 октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что бой Ломаченко - Лопес находится под угрозой срыва.

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