Ломаченко устроил "бой с тенью" на песке (видео)
13:37, 01 августа 2020Бокс
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Украинский боксер продолжает упорные тренировки.
Ломаченко может выйти на ринг уже в октябре / фото boxingscene.com
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) устроил тренировку на песке.
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Видео опубликовано в Instagram-паблике lomus_official.
Боксер находится в собственном отеле, который он открыл на берегу Черного моря в поселке Затока.
Чемпион устроил "бой с тенью", а также подбрасывал тяжелые мячи, наполненные песком.
Боксер ведет подготовку к своему следующему поединку против американского чемпиона IBF Теофимо Лопеса. В настоящий момент базовая дата для проведения поединка - 3 октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
УНИАН ранее сообщал о том, что бой Ломаченко - Лопес находится под угрозой срыва.
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