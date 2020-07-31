Бой Ломаченко - Лопес находится под угрозой срыва: названа причина

Американский боксер недоволен гонораром, который может получить за этот поединок.

Бой между обладателем титулов чемпиона мира в легком весе WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может сорваться.

Об этом в Twitter сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер.

По его словам, Лопеса не устраивает предложенный ему гонорар - 1,2 миллиона долларов.

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"Теофимо Лопесу предложили 1,2 миллиона долларов за титульный поединок с Василием Ломаченко 3 октября. Но он хочет намного больше, их бой оказался под угрозой срыва. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 миллионов долларов", - написал Коппинджер.

Он также отметил, что с учетом того, что до боя остается чуть больше двух месяцев, Лопес готов переключиться на защиту своего пояса против другого соперника.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес изначально должен был состояться в мае, но был перенесен из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко признали лучшим боксером мира в легком весе.

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