Украинский боксер без денежной компенсации не останется.

34-летний боксер Александр Усик получит за отсрочку боя с британцем Энтони Джошуа 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Ringpolska.

По данным источника издания, украинский боксер за отказ от боя с британцем Энтони Джошуа, право на который дает ему статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), получит 5 миллионов долларов.

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Эту сумму Усик получит в виде гонорара за бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBO, в котором его соперником станет другой британец Джо Джойс.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и во Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.

Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди сказал Хирн, что бой Джошуа-Фьюри состоится"либо со всеми поясами, либо вообще без них".

Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Будрин Артем