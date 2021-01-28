Александр Усик / фото УНИАН

34-летний боксер Александр Усик получит за отсрочку боя с британцем Энтони Джошуа 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Ringpolska. 

По данным источника издания, украинский боксер за отказ от боя с британцем Энтони Джошуа, право на который дает ему статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), получит 5 миллионов долларов.

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Эту сумму Усик получит в виде гонорара за бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBO, в котором его соперником станет другой британец Джо Джойс.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

  • Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
  • Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

  • Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и во Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет.

  • В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.

  • Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

  • Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди сказал Хирн, что бой Джошуа-Фьюри состоится"либо со всеми поясами, либо вообще без них".

  • Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Будрин Артем