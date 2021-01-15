Промоутер Эдди Хирн убежден, что Александр Усик может посоревноваться за временный пояс WBO.

Промоутер Эдди Хирн считает, что Усик может провести бой за временный пояс WBO.

Об этом сообщает Boxing News 24.

По словам Хирна, если Усик сразится за временный пояс WBO, то не помешает Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хотел бы просто увидеть тот момент, когда Эй Джей становится абсолютным чемпионом. Можно сказать Усику: "Проведи бой с Джо Джойсом за временный пояс WBO, и после боя Фьюри - Джошуа он станет полноценным". Он - боксер до мозга костей. Мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него - сразиться с Джо Джойсом", - поделился мнением Эдди Хирн.

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Автор: Budrin Artem