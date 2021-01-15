Промоутер Эдди Хирн считает, что Усик может провести бой за временный пояс WBO.
Об этом сообщает Boxing News 24.
По словам Хирна, если Усик сразится за временный пояс WBO, то не помешает Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Я хотел бы просто увидеть тот момент, когда Эй Джей становится абсолютным чемпионом. Можно сказать Усику: "Проведи бой с Джо Джойсом за временный пояс WBO, и после боя Фьюри - Джошуа он станет полноценным". Он - боксер до мозга костей. Мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него - сразиться с Джо Джойсом", - поделился мнением Эдди Хирн.
Читайте такжеИзвестный российский боксер попался на допинге
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако во Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
Джошуа заявил, что готов отказаться от пояса ради боя с Фьюри.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram