Промоутер назвал предварительную дату боя Усик - Чисора
21:01, 23 августа 2020Бокс
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Украинский боксер может вернуться на ринг уже 31 октября.
Александр Усик, Эдди Хирн и Дерек Чисора / фото REUTERS
Украинский супертяжеловес Александр Усик может выйти на ринг против британца Дерека Чисоры в конце октября.
Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в комментарии Sky Sports Boxing.
"Мы планируем провести бой Усик - Чисора 31 октября, но эта дата еще будет зависеть от того, сможем ли мы пустить людей на трибуны и заработать что-то на билетах. Возможно, нам удастся организовать этот бой за пределами Великобритании и получить деньги от организаторов. Надо уточнить эти вопросы, потому что это крупное событие", - сказал Хирн.
Усик - Чисора: подробности
- Поединок Усика против Чисоры должен был состояться в мае, но планам помешала пандемия коронавируса. Событие пришлось перенести на неопределенный срок. На кону не будет никаких чемпионских поясов.
- Несмотря на паузу, Александр Усик продолжает активно тренироваться.
- Менеджер Чисоры Дэвид Хэй недавно рассказал о трудностях организации боя.
- Экс-чемпион мира Гвоздик считает, что Усику будет сложно боксировать против Чисоры.
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