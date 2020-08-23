Промоутер назвал предварительную дату боя Усик - Чисора

Украинский боксер может вернуться на ринг уже 31 октября.

Украинский супертяжеловес Александр Усик может выйти на ринг против британца Дерека Чисоры в конце октября.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в комментарии Sky Sports Boxing.

"Мы планируем провести бой Усик - Чисора 31 октября, но эта дата еще будет зависеть от того, сможем ли мы пустить людей на трибуны и заработать что-то на билетах. Возможно, нам удастся организовать этот бой за пределами Великобритании и получить деньги от организаторов. Надо уточнить эти вопросы, потому что это крупное событие", - сказал Хирн.

Усик - Чисора: подробности

Поединок Усика против Чисоры должен был состояться в мае, но планам помешала пандемия коронавируса. Событие пришлось перенести на неопределенный срок. На кону не будет никаких чемпионских поясов.

Несмотря на паузу, Александр Усик продолжает активно тренироваться.

Менеджер Чисоры Дэвид Хэй недавно рассказал о трудностях организации боя.

Экс-чемпион мира Гвоздик считает, что Усику будет сложно боксировать против Чисоры.

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Перевод: Данил Слесь