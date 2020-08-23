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Промоутер назвал предварительную дату боя Усик - Чисора

21:01, 23 августа 2020
Бокс
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Александр Усик, Эдди Хирн и Дерек Чисора / фото REUTERS

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в комментарии Sky Sports Boxing.

"Мы планируем провести бой Усик - Чисора 31 октября, но эта дата еще будет зависеть от того, сможем ли мы пустить людей на трибуны и заработать что-то на билетах. Возможно, нам удастся организовать этот бой за пределами Великобритании и получить деньги от организаторов. Надо уточнить эти вопросы, потому что это крупное событие", - сказал Хирн.

Усик - Чисора: подробности

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Перевод: Данил Слесь

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