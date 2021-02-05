Легенды американского бокса получат баснословные гонорары.

Стало известно, сколько Майк Тайсон и Эвандер Холифилд заработают за свой третий бой.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, американские боксеры соберут кассу в 200 миллионов долларов.

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Переговоры о проведении третьего боя на завершающей стадии. Боксеры рассматривают столицу ОАЭ, Дубаи, как потенциальное место проведения боя.

Заметим, что американцы провели два поединка в 1996-м и 1997 годах. В обоих случаях победу праздновал Холифилд. Во время второго поединка Тайсон совершил свою культовую выходку - откусил сопернику кусок уха.

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Автор: Будрин Артем