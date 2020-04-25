"Обычный манкурт": ветерана АТО возмутило интервью Усика пропагандистам (видео)

Леонид Остальцев не уверен в том, что Александра Усика можно назвать украинцем.

Ветеран АТО Леонид Остальцев высказался в адрес украинского боксера Александра Усика.

Своим мнением об Усике Остальцев поделился в эфире "24 канала".

Ветерана АТО возмутило то, что Усик дал интервью экс-депутату от "Партии регионов" Елене Бондаренко в эфире "Эхо Киева" - "украинской платформы с пророссийской пропагандой, которая работает на российские деньги". Остальцев отметил, что это СМИ выпускало якобы расследование об опросе киевлян касательно так называемых "Л/ДНР", в котором они "преимущественно выступили за эти псевдореспублики".

"Александр, будучи чемпионом мира по боксу, будучи украинцем, вы должны иметь четкую и обоснованную позицию, а не полтора часа говорить о "мире-дружбе-жвачке" и сверху приправить это православием и дружбой "во Христе", - отметил Остальцев.

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"На вашем плече, Саша, такой же герб, как и на моем, но разница между нами в том, что я украинец, а вот можно ли так назвать вас - не знаю. Также разница в том, что я не прощу тысячи убитых украинцев", - добавил ветеран АТО.

Остальцев также напомнил Усику, что первым убитым военнослужащим украинской армии был крымчанин Сергей Кокурин: "К этому причастны те, с кем вы здороваетесь и с кем не хотите говорить на неудобные темы. А ваш побратим Василий Ломаченко постит их у себя в Instagram и не видит в этом никакой проблемы".

Ветеран извинился за то, что называл Усика "обезьяной", назвав боксера "манкуртом":

"Проанализировав сказанное мной о вас, посмотрев интервью, прочитав высказывания - я все же должен извиниться. Вы не обезьяна. Обезьяны - это мирные животные. О вас, Александр, можно сказать другим словом - вы обычный манкурт".

Как сообщал УНИАН, Остальцев уже не впервые высказался в адрес Усика. Ранее военный назвал боксера обезьяной. Усик ответил на это в стихах.