"На словах ты Терминатор": Усик в стихах ответил на оскорбление ветерана АТО

Боксер отреагировал на заявление Леонида Остальцева.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик посвятил стих ветерану АТО и бизнесмену Леониду Остальцеву в ответ на его оскорбления в свой адрес.

Читайте такжеУсик показал видео из тира и нарвался на критику в сети

"Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты - ковбой.

Сильно бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - написал Усик на своей странице в Instagram.

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - подписал свое стихотворение бывший абсолютный чемпион мира.

Леонид Остальцев в эфире "5 канала" ранее заявил в передаче "Є СЕНС" следующее:

"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране и не боятся называть вещи своими именами".

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик зажигательно станцевал на тренировке.