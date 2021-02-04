Теофимо Лопес считает, что не получил должного уважения.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз подчеркнул, что не собирается давать реванш украинцу Василию Ломаченко, и объяснил, почему принял такое решение.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

"Все дело в уважении. Я не получил уважения, не получил справедливую долю, в том числе и в плане денег. Так что таким образом я даю им знать - спасибо, но не спасибо. Они не предоставили мне опцию реванша, так почему я должен это делать? Просто потому, что всех бесит, что такой молодой парень сделал это, да еще и так легко?", - сказал Лопес.

Читайте такжеЛомаченко - Лопес: менеджер украинца объяснил, почему в контракт на бой не внесли пункт о реваншеПосле этого он послал Ломаченко:

"Зачем мне давать ему то, что он не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что иди на х*й".

При этом Лопес подчеркнул, что Ломаченко является "вторым в легком весе" после него.

Также Лопес назвал имя своего следующего соперника:

"Мой следующий бой - против Джорджа Камбососа-младшего. Он прошел свой путь, чтобы подраться со мной, Он мой обязательный претендент. Поэтому мы дадим ему возможность забрать все пояса у меня".

Ломаченко - Лопес: возможный реванш

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Автор: Антон Дударь