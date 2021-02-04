Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз подчеркнул, что не собирается давать реванш украинцу Василию Ломаченко, и объяснил, почему принял такое решение.
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.
"Все дело в уважении. Я не получил уважения, не получил справедливую долю, в том числе и в плане денег. Так что таким образом я даю им знать - спасибо, но не спасибо. Они не предоставили мне опцию реванша, так почему я должен это делать? Просто потому, что всех бесит, что такой молодой парень сделал это, да еще и так легко?", - сказал Лопес.
Читайте такжеЛомаченко - Лопес: менеджер украинца объяснил, почему в контракт на бой не внесли пункт о реваншеПосле этого он послал Ломаченко:
"Зачем мне давать ему то, что он не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что иди на х*й".
При этом Лопес подчеркнул, что Ломаченко является "вторым в легком весе" после него.
Также Лопес назвал имя своего следующего соперника:
"Мой следующий бой - против Джорджа Камбососа-младшего. Он прошел свой путь, чтобы подраться со мной, Он мой обязательный претендент. Поэтому мы дадим ему возможность забрать все пояса у меня".
Ломаченко - Лопес: возможный реванш
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал абсолютным чемпионом мира.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Сам Ломаченко заявил, что Лопес и его отец боятся проводить реванш с ним.
- Александр Усик выразил свое мнение о том, состоится ли реванш Ломаченко и Лопеса.
- Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что реванш больше нужен Лопесу, чем украинцу.
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